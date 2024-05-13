ПВО отбила украинские атаки на четыре региона РФ: сбиты 31 дрон и четыре ракеты

Силы противоздушной обороны России в течение ночи отразили несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиаракет Storm Shadow по объектам на территории РФ.
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