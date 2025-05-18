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Симиланские острова изменят формат работы после каникул в 2025 году

Симиланские острова изменят формат работы после каникул в 2025 году

Знаменитые Симиланские острова в Таиланде ушли в ежегодный экологический отпуск. Популярный национальный парк не будет принимать посетителей с 17 мая по 15 октября, а после открытия он обновит принцип продажи билетов.

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