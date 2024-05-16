Еще четверым фигурантам по делу «Крокуса» продлили арест

Суд на три месяца продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе": Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов) Об этом сообщает РИА Новости.