Еще четверым фигурантам по делу «Крокуса» продлили арест

Суд на три месяца продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе": Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов) Об этом сообщает РИА Новости.
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