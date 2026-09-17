А правда никто не замечает, что углы этих "звёзд" в профиль повторяют маковки куполов в рарезе? Рядовой обыватель штука занимательная, это этакая вещ в себе.
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