В Конгрессе выступили за выход США из ООН

Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency Член палаты представителей конгресса США Мэтт Гетц, выступая на конференции во Флориде, заявил, что Штатам нужно выйти из ООН и избавиться от штаб-квартиры организации в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии