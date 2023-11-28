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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» не забила в 4 из 5 последних матчей. «Локомотив» не пропустит за 3.10

«Балтика» примет «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Калининградский клуб не забил в трех матчах подряд во всех турнирах.

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