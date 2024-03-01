1. Гитлер понимал, что дела на поле боя идут неважно, уже в 1943, если не раньше. Однако он продолжал надеяться, что сумрачный тевтонский гений изобретёт какое-нибудь новое и необычайно мощное оружие, которое переломит ход войны.
Подбитый Абрамс, сбережение народа и непальский корпус в России
Комментарии
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Евгений МакЛауд
точно, они с кавалерийское дивизией бурятских водолазов совместно действуют.
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1 д.
life style
В странах глобального большинства очень много желающих воевать против нацизма, колониалистов, убийц и грабителей стран НАТО и ЕС. Если возможно, надо дать желающим отстоять и свои традиционные ценности, справедливость и право не быть истреблеными адским "золотым миллиардом"
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22 час.
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