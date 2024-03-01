life style

В странах глобального большинства очень много желающих воевать против нацизма, колониалистов, убийц и грабителей стран НАТО и ЕС. Если возможно, надо дать желающим отстоять и свои традиционные ценности, справедливость и право не быть истреблеными адским "золотым миллиардом"