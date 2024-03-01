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Подбитый Абрамс, сбережение народа и непальский корпус в России

Подбитый Абрамс, сбережение народа и непальский корпус в России

1. Гитлер понимал, что дела на поле боя идут неважно, уже в 1943, если не раньше. Однако он продолжал надеяться, что сумрачный тевтонский гений изобретёт какое-нибудь новое и необычайно мощное оружие, которое переломит ход войны.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
точно, они с кавалерийское дивизией бурятских водолазов совместно действуют.
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1 д.
life style
В странах глобального большинства очень много желающих воевать против  нацизма, колониалистов, убийц и грабителей стран НАТО и ЕС. Если возможно, надо дать желающим отстоять и свои традиционные ценности, справедливость и право  не быть  истреблеными адским &quot;золотым миллиардом&quot;
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22 час.

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