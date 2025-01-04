Нефть может подешеветь минимум на 15% в 2025-м из-за двух основных причин

В 2025-м нефть может опуститься в цене до 60–65 долларов за баррель. По словам экспертов отрасли, стоимость «черного золота» упадет из-за замедления экономики у крупных потребителей топлива — Китая, США и Европы.
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