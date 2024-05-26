Какими могут быть последствия украинского удара по объектам российской СПРН

Будни мужчин. Все что нам интересно

В последние несколько дней в украинскими СМИ стали распространяться фотографии, на которых якобы зафиксировано повреждение РЛС «Воронеж-ДМ», входящей в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).