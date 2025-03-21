VOX Populi: Молдове нужно воевать только с бедностью

Молдове нужно воевать только с бедностью, а выделяемые Евросоюзом 60 млн евро на укрепление обороноспособности страны лучше было бы использовать для других целей: ремонта дорог, повышения пенсий снижения цен на газ и так далее.
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