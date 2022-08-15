РЕН ТВ

195 100 подписчиков

В МИД заявили, что везти миссию МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев небезопасно

Поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию через Киев может быть очень опасна. Об этом заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх