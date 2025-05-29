Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Швеция отходит от повестки разоружения

Швеция отходит от повестки разоружения

Власти Швеции демонстрируют отход от традиционной повестки разоружения и политики нераспространения ядерного оружия, заверяя об отсутствии планов по ядерной милитаризации страны, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

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