«Лицо деформировано, а платье - из сундука бабушки»: сбежавшая из России Вера Брежнева ошеломила поклонников появлением на красной дорожке

Вера Брежнева на фестивале в Каннах© Getty Images / Marc Piasecki На Каннском кинофестивале традиционно царит атмосфера роскоши, гламура и безукоризненного стиля, а красная дорожка становится местом, где каждая знаменитость обязана выглядеть безупречно.
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