Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Лицо деформировано, а платье - из сундука бабушки»: сбежавшая из России Вера Брежнева ошеломила поклонников появлением на красной дорожке

«Лицо деформировано, а платье - из сундука бабушки»: сбежавшая из России Вера Брежнева ошеломила поклонников появлением на красной дорожке

Вера Брежнева на фестивале в Каннах© Getty Images / Marc Piasecki На Каннском кинофестивале традиционно царит атмосфера роскоши, гламура и безукоризненного стиля, а красная дорожка становится местом, где каждая знаменитость обязана выглядеть безупречно.

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Комментарии
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Ирина Черных
На одном из представленных фото привлекательно выглядит темнокожая дама в нежно-розовом платье, которое значительно выигрывает по сравнению с темным платьем Веры.
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11 час.
Владимир Алтайцев
Автор, продажная  писака, сколько  тебе Галушка  заплватила  за  пиар о ней? Грязные  у  тебя  деньги  и мораль твоя  поганая.
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10 час.
Татьяна Романова
Ну нашли кого вспомнить, больше писать не о чем?
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9 час.
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