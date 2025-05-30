«Лицо деформировано, а платье - из сундука бабушки»: сбежавшая из России Вера Брежнева ошеломила поклонников появлением на красной дорожке

Ирина Черных На одном из представленных фото привлекательно выглядит темнокожая дама в нежно-розовом платье, которое значительно выигрывает по сравнению с темным платьем Веры.

Владимир Алтайцев Автор, продажная писака, сколько тебе Галушка заплватила за пиар о ней? Грязные у тебя деньги и мораль твоя поганая.