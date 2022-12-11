Охранник упал с большой высоты на стадионе после матча Аргентины, он в критическом состоянии. Ему будут платить зарплату в период лечения

Охранник на ЧМ-2022 попал в реанимацию после падения с большой высоты на стадионе. «В субботу, 10 декабря, охранник на стадионе «Лусаил» упал с большой высоты во время дежурства.
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