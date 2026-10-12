Происшествия
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Происшествия

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СК России напоминает, как защитить подростков от вовлечения в совершение преступлений

СК России напоминает, как защитить подростков от вовлечения в совершение преступлений

За последние три года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера.

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