Вирус "превосходства". Как украинский нацизм на самом деле воспринимают в мире

XXI век показал, что у людей короткая память. Всего каких-то 77 лет назад завершился Нюрнбергский процесс, который, казалось бы, окончательно заклеймил нацизм как коричневую чуму, которой нет места в цивилизованном мире.
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