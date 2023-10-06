В пользу пострадавшей от чудовского ДТП пенсионерки с виновника аварии взыскано 250 тыс. руб.

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, 82-летняя жительница города обратилась в прокуратуру за помощью в связи с тем, что она пострадала от наезда автомобиля, но моральный вред ей не ко .
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