В пользу пострадавшей от чудовского ДТП пенсионерки с виновника аварии взыскано 250 тыс. руб.

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, 82-летняя жительница города обратилась в прокуратуру за помощью в связи с тем, что она пострадала от наезда автомобиля, но моральный вред ей не ко .