ВВС США испытали ИИ-пилота для автономного перехвата воздушных целей

Серию испытаний, в ходе которых самолет X-62A, используя свой «мозг» на основе ИИ провели школа летчиков-испытателей ВВС США совместно с Lockheed Martin и другими промышленными партнерами, об этом 5 августа сообщает TMZ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии