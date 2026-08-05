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ВВС США испытали ИИ-пилота для автономного перехвата воздушных целей

ВВС США испытали ИИ-пилота для автономного перехвата воздушных целей

Серию испытаний, в ходе которых самолет X-62A, используя свой «мозг» на основе ИИ провели школа летчиков-испытателей ВВС США совместно с Lockheed Martin и другими промышленными партнерами, об этом 5 августа сообщает TMZ.

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