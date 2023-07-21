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Дамир Исмагулов опроверг увольнение из UFC: «СМИ опубликовали эту новость, а всякие собаки подхватили и приукрасили»

Дамир Исмагулов рассказал, что его не увольняли из UFC. Боец заявил, что находится в поисках вариантов для продолжения карьеры и не исключает возвращения в американский промоушен.

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