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ФСБ: украинскому агенту Окрушко намекали на $30 тыс. за взрыв Куйбышевского НПЗ

ФСБ: украинскому агенту Окрушко намекали на $30 тыс. за взрыв Куйбышевского НПЗ

Россиянин по фамилии Окрушко, задержанный ФСБ в Самарской области, на допросе рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины во время пребывания в Молдавии, а также о взрыве, который он устроил на трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

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