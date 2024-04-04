Как выглядит "американская мечта" и "волшебный Запад" для "звёзд", сбежавших из России в поисках лучшей жизни?

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА. РУССКИЙ? ГОТОВЬСЯ К УНИЖЕНИЯМ: БЕЖАВШИЕ ИЗ РОССИИ "ЗВЁЗДЫ" НАКАЗАНЫ Русский по требованию Покорение Голливуда всегда было мечтой для многих отечественных молодых (и не только) актёров.
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