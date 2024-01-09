Сергей Косенко и скандал вокруг его последнего видео: за блогера взялся СК РФ Ольга ВайленкоПопулярный блогер Сергей Косенко оказался в центре скандала после того, как опубликовал видео, в котором, по мнению его подписчиков, он бросил своего двухмесячного сына в сугроб.