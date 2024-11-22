Express: «Орешник» долетит до Великобритании через 20 минут

Британское издание Express посчитало, что ракеты «Орешник» смогут долететь до страны за 20 минут. «Канал Times of Ukraine рассчитал, что «Орешник» может поразить Польшу через 12 минут после запуска с территории России, Германию — через 15 минут, а Великобританию — через 20 минут», — пишет издание.