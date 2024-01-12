Собянин: Около 100 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы в 2023 году

Подробнее о масштабном обновлении инфраструктуры метро можно прочитать в Телеграм-канале градоначальника Об итогах прошлого года в деле обновления инфраструктуры метро рассказал в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.