Сокол
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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин: Около 100 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы в 2023 году

Собянин: Около 100 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы в 2023 году

Подробнее о масштабном обновлении инфраструктуры метро можно прочитать в Телеграм-канале градоначальника Об итогах прошлого года в деле обновления инфраструктуры метро рассказал в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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