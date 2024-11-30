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Певец SHAMAN внезапно разоткровенничался о своём разводе

Певец SHAMAN внезапно разоткровенничался о своём разводе

Артист SHAMAN рассказал о своих переживаниях после недавнего развода.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился переживаниями в связи с последними событиями: артист развёлся с женой и потерял близкого человека.

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