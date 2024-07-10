В Кемерове для призывников сотрудник полиции провел антинаркотическое мероприятие

Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу майор полиции Андрей Третьяков побывал в областном призывном пункте военного комиссариата, где провел встречу с призывниками.
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