НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

1 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Готовы так же, как и к новоднениям.Евгений Куйвашев ...
  • ninikooo Митусова
    Когда ж они уже все нажрутся и подавятся этими деньгами!!!Как Генпрокуратур...
  • renmina
    СкотинаВ Екатеринбурге в...

Рашников и Студенников попали в список российских миллиардеров по версии Forbes

Рашников и Студенников попали в список российских миллиардеров по версии Forbes

В рейтинге Forbes 125 миллиардеров России оказались Виктор Рашников, председатель Совета директоров ММК, семья основателя и совладельца сети «Красное и Белое» Сергея Студенникова, а также президент «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх