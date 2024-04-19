Рашников и Студенников попали в список российских миллиардеров по версии Forbes

В рейтинге Forbes 125 миллиардеров России оказались Виктор Рашников, председатель Совета директоров ММК, семья основателя и совладельца сети «Красное и Белое» Сергея Студенникова, а также президент «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков.
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