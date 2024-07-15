Перечислены 10 самых популярных автомобилей с пробегом в России

Рейтинг публикует «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Авто». Согласно исследованию, в первой половине текущего года наибольшей популярностью у россиян, выбирающих подержанную машину у дилеров, пользовались модели Lada, Hyundai и Kia.