Перечислены 10 самых популярных автомобилей с пробегом в России

Рейтинг публикует «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Авто». Согласно исследованию, в первой половине текущего года наибольшей популярностью у россиян, выбирающих подержанную машину у дилеров, пользовались модели Lada, Hyundai и Kia.
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