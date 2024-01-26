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Гутерриш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН

Гутерриш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН

Решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш незамедлительно направит судебное постановление в Совет Безопасности.

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