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Спутник

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Евгений Сатановский: Эти союзники нас в спину и ударят - поделят с американцами

Евгений Сатановский: Эти союзники нас в спину и ударят - поделят с американцами

По мнению политолога и востоковеда Евгения Сатановского, в России слишком оптимистично оценивают перспективы сотрудничества с так называемым глобальным Югом.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Немо
Виктор Немо

Единственный вменяемый - Евгений Сатановский. Евгений, почему нам все время тычут в глаз Дмитрием Саймсом и этим Кельми???Неужели у нас в отчизне больше нет порядочных евреев? Не иностранцев и не разведчиков???А азиаты? В основном все эти "партнеры" Крайне не надежны. Почему не заменить ЦА- о-в на корейцев? Потому что отката не будет... Может попробовать России арендовать остров у Индонезии? Желательно необитаемый..Дадим им доступ в Охотское море, рыбу пусть ловят. А нам остров аренду на 100 лет!!!

Профиль пользователя Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков

В.Бурлаков
Необходимо учесть ошибки Союза, его  финансирование антиколониальных движений Африки,Ближнего Востока,стран Варшавского Договора. Их реакция после развала СССР обнажила пагубность такого приобретения друзей. Много ли друзей осталось  у России из  выше перечисленных? Как видим один из ближайших друзей Украина возглавила нацистский поход стран гитлеровской коалиции против России.Не забыты нами  дни даманских событий с Китаем и их таёжные кооперативы в Сибири.При выборе союзников надо учитывать и западный подход в этом вопросе!

Профиль пользователя Андрей Писарев
Андрей Писарев

В данном моменте ФЕМИДА, точно с закрытыми глазами и с берушами в ушах. Давно нет чёткости действия при самообороне! Нет точного понимания когда наступает момент самообороны, при деянии против личности явного угрожающей безопасности любой плоти человеческой.

Профиль пользователя frior
frior

Так называемый Юг,- циничен и прагматичен. И это просто надо учитывать. Так называемые -ситуативные партнёры.