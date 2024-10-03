В Крыму новое жильё получили свыше 660 семей реабилитированных граждан

С 2021 года в Крыму новым жильем обеспечили более 660 семей из числа реабилитированных граждан. Как рассказалтелеканалу «Миллет» председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов, уже завершена работа по 56 объектам.
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