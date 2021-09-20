Время узнать правду!Политика"Для сего вы и подати платите": Губернатор Орловщины призвал вернуть смертную казнь Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире выступил за возвращение смертной казни в России и выход из ПАСЕ.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ДементьевЗачем копить отбросы ? Только для компоста. Поэтому тщательное перерасследование , затем суд присяжных и ( в случае вынесения смертного приговора) расстрел + обязательная кремация. Чтобы никаких следов не осталось.Валентин ПоляковСуд присяжных – анахронизм!Валентин ПоляковНаш народ отличается особенной склонностью к кровопролитию! Так было прежде, так есть и сейчас. Поэтому-то политики и вынуждены учитывать эти общественные настроения, в том числе и губернаторы-оппозиционеры. Однако не все понимают, что отказ от смертной казни связан не только с внешними обязательствами, принятыми РФ при вступлении в ПА СЕ, но и с обнародованной позицией Конституционного Суда РФ, а её не изменит выход РФ из европейских органов... П.С. Можно и смертную казнь восстановить, но разве это воскресит Вику Гнедову или кого-то ещё?Комментировать
Свежие комментарии