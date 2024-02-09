Nature: особый фермент иммунных клеток человека может быть связан с депрессией

Исследователи из медицинской школы Маунт-Синай в США обнаружили, что иммунные клетки в организме человека, называемые моноцитами, могут выделять фермент, воздействие которого провоцирует развитие депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии