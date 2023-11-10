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Пятый канал

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В Подмосковье раскрыли дело серийного душителя пенсионерок

В Подмосковье раскрыли дело серийного душителя пенсионерок

Завершено расследование дела в отношении преступника, который душил пожилых жительниц в Подмосковье. Об этом «Известиям» сообщил следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Московской области Михаил Лисс.

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