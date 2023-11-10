В Подмосковье раскрыли дело серийного душителя пенсионерок

Завершено расследование дела в отношении преступника, который душил пожилых жительниц в Подмосковье. Об этом «Известиям» сообщил следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Московской области Михаил Лисс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии