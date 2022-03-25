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Капризов набрал 1+1 в матче с «Ванкувером». У него 78 очков в 61 матче – 3-й результат в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». «Уайлд» одолели «Кэнакс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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