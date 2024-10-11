Нардеп Камельчук: Украине следует готовиться к новому повышению налогов

Недавнее повышение налогов на Украине не последнее, потому что стране никто не будет дарить деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" и комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук, передает украинское издание "Новости.