Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Москва поддерживает высокотехнологичные предприятия В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных компаниях, поставляющих на российский рынок передовые товары, заменяющие импортные аналоги.
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