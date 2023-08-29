Минтранс уточнил список документов для покупки билетов на российские поезда

В Минтрансе уточнили список документов, по которым можно приобрести билет на российские поезда. Перечень документов, удостоверяющих личность при покупке билета, вошел в новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге.
В Минтрансе уточнили список документов, по которым можно приобрести билет на российские поезда. Перечень документов, удостоверяющих личность при покупке билета, вошел в новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге.
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