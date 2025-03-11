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Рубио: США пока еще не обсуждали снятие с России европейских санкций

Рубио: США пока еще не обсуждали снятие с России европейских санкций

Соединенные Штаты пока еще не обсуждали снятие с Российской Федерации европейских санкций. Соответствующее заявление сделал руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио, информирует ТАСС.

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