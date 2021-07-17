Сергей Собянин предложил Светлане Разворотневой стать советником по вопросам ЖКХ

Мэр столицы уверен в профессионализме правозащитницы Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в штабе поддержки кандидатов партии «ЕР» предложил Светлане Разворотневой занять место советника по вопросам ЖКХ.
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