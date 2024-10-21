Мусоровозы в Чебоксарах и Новочебоксарске подключены к интеллектуальной транспортной системе

Главный орган исполнительной власти Чувашской Республики объявляет о планах по модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в двух крупнейших городах республики - Чебоксарах и Новочебоксарске.
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