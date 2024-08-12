🇺🇦🎥Кадры со стороны противника 🔥💥Уничтоженные укрепления и блиндажи врага -результат постоянных артиллерийских ударов ВС РФ🇷🇺 #ВСУ #Позиции #СВО #Артиллерия.
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🇺🇦🎥Кадры со стороны противника 🔥💥Уничтоженные укрепления и блиндажи врага -результат постоянных артиллерийских ударов ВС РФ🇷🇺 #ВСУ #Позиции #СВО #Артиллерия.
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