Егор Крид рассказал, каким будет его новый альбом

По словам артиста, это «не проходная работа», нацеленная только на зарабатывание денег. © Звук Во время эфира на Twitch музыкант рассказал, что на пластинке будет разное настроение и звучание — и «трендовое», и «новое», и то, к какому привыкли слушатели .