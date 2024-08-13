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Егор Крид рассказал, каким будет его новый альбом

По словам артиста, это «не проходная работа», нацеленная только на зарабатывание денег. © Звук Во время эфира на Twitch музыкант рассказал, что на пластинке будет разное настроение и звучание — и «трендовое», и «новое», и то, к какому привыкли слушатели .

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