Новый год и Рождество — пожалуй, самое счастливое и чудесное время года для большинства людей… но только не для животных! Некоторые наши четвероногие друзья сходят с ума от всей этой предпраздничной суеты и ярких украшений, которыми нельзя поиграться.
А вот им Новый год не по нутру
Комментарии
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Юлия Уханова
Да, хозяевам в радость нарядить свою животинку, а им далеко не всем это по душе
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10 час.
Светлана Митленко
Большинству это вообще не нравится, особенно котам. Собаки-то ладно. Зимой многие приучены к одежке, а вот кошки... все время пытаются снят и соскрести с себя лишнее!
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9 час.
Nana Абраменко
Ну до чего же собаки выразительны на снимках, все написано на их мордах
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5 час.
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