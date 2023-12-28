Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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А вот им Новый год не по нутру

А вот им Новый год не по нутру

Новый год и Рождество — пожалуй, самое счастливое и чудесное время года для большинства людей… но только не для животных! Некоторые наши четвероногие друзья сходят с ума от всей этой предпраздничной суеты и ярких украшений, которыми нельзя поиграться.

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Комментарии
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Юлия Уханова
Да, хозяевам в радость нарядить свою животинку, а им далеко не всем это по душе
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10 час.
Светлана Митленко
Большинству это вообще не нравится, особенно котам. Собаки-то ладно. Зимой многие приучены к одежке, а вот кошки... все время пытаются снят и соскрести с себя лишнее!
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9 час.
Nana Абраменко
Ну до чего же собаки выразительны на снимках,  все написано на их мордах
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5 час.

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