Известные российские деятели поздравили Лаврова с 75-летием

21 марта глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров отмечает свое 75-летие. Известные российские деятели культуры, спорта и науки поздравили дипломата, прочитав его знаменитое стихотворение «Посольский приказ».
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