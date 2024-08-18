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Киев готов. Запад готов. Должны быть готовы и мы — их остановить...

Сегодня   с  утра      с   удивлением   прочитала,  что   одни    товарищи (назовём  их  шапкозакидателями),  которые  нам  совсем  не товарищи,  обвиняют    других  товарищей (назовём   их  паникёрами),  которые  нам  тоже    совсем  не товарищи,      в  разгоне   паники      по  поводу    подготовки укропов к      взрыву    грязной   бомбы.

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