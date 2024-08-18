Киев готов. Запад готов. Должны быть готовы и мы — их остановить...

Сегодня с утра с удивлением прочитала, что одни товарищи (назовём их шапкозакидателями), которые нам совсем не товарищи, обвиняют других товарищей (назовём их паникёрами), которые нам тоже совсем не товарищи, в разгоне паники по поводу подготовки укропов к взрыву грязной бомбы.