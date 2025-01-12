Военкор Александр Сладков жестко раскритиковал ключевые тезисы киевского режима, касаемо России. Он подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на угрожающие военное и экономическое положение, которое может привести к катастрофе, продолжает подбадривать свое население.
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