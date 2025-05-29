AMD Radeon RX 9060 XT — первые тесты показывают прирост производительности до 31% относительно RX 7600 XTВ преддверии выхода новой видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT в сети появились первые результаты тестирования в Geekbench, демонстрирующие значительный прирост производительности по сравнению с предшественником — RX 7600 XT.
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