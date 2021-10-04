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Живот скрутило! Как отличить отравление от кишечной инфекции

Живот скрутило! Как отличить отравление от кишечной инфекции

Даже приготовив еду дома, мы не застрахованы от проблем. Как отличить отравление от опасной кишечной инфекции? Чем лечиться? Отвечает Елена Сабельникова, завотделением патологии кишечника Московского научно-практиче­с­кого клинического центра, д.

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