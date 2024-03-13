PubMed: чеснок – эффективное средство для снижения холестерина Исследование University of Oxford, опубликованное на портале медицинской библиотеки PubMed и опирающееся на 16 научных работ, выявило, что добавление чеснока в рацион может значительно снизить уровень холестерина.
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